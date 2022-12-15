Хавбек Франции Тчуамени: у Аргентины кроме Месси есть ещё 10 сильных игроков

Опорный полузащитник сборной Франции Орельен Тчуамени в преддверии финала чемпионата мира по футболу поделился мнением о команде соперника — Аргентине, а также об их капитане Лионеле Месси.

«Нам придётся хорошо защищаться и показать все свои самые сильные стороны. Да, в составе Аргентины есть Лионель Месси, но рядом с ним имеется ещё 10 игроков, у которых тоже много замечательных качеств. Поэтому мы должны быть готовы к матчу, хорошо осознавая возможность войти в историю, которая у нас есть», — цитирует Тчуамени издание Evening Standard.

Решающий матч ЧМ между Францией и Аргентиной состоится 18 декабря, стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:00 мск.

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