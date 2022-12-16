Ди Марцио: после ЧМ клубы АПЛ попытаются договориться с «Челси» об аренде Хакима Зиеша

Журналист Джанлука Ди Марцио рассказал о том, как марокканский вингер «Челси» Хаким Зиеш мог покинуть лондонцев минувшим летом, а также назвал клуб, в который мог бы перейти футболист.
«Аякс» и «Милан» были связаны с ним летом. Но в последние дни трансферного окна мы связались с «Миланом», и они официально сообщили нам, что он им совсем не нужен, так как они были близки к приезду Шарля Де Кетеларе. Не думаю, что они предпримут ещё одну попытку подписания Зиеша.
«Аякс» — это другая история, им интересно, потому что его сердце всё ещё на «Йохан Круифф Арене». Болельщики были бы рады его возвращению. Но после этого чемпионата мира… Я ожидаю, что другие команды Премьер-лиги попытаются договориться с «Челси» об аренде. Например, «Ньюкасл», который стремится попасть в Лигу чемпионов.
А дальше как раз зависит от того, что хочет игрок – небольшую аренду или переход на постоянной основе. И я думаю, что Зиеш склоняется ко второму варианту, поэтому вопрос в том, какой клуб может предложить ему лучший проект», — приводит слова Ди Марцио Soccernews.nl.
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