Хомуха: если ЦСКА не прибавит в позиционном нападении, то команду ждут проблемы весной

Экс-игрок и тренер ЦСКА Дмитрий Хомуха прокомментировал работу Владимира Федотова в московском клубе.



«За короткий промежуток времени добиться результата – это сложная задача. Здесь нужно тренеру дать время. Зимняя пауза и старт весенней стадии дадут гораздо больше представления о том, сделала ли команда шаг вперёд или нет.



Правда ли, что армейцы осознанно отдают владение и пытаются ловить соперников на свободных зонах, а в позиционном нападении ничего создать не могут? Это касается не только ЦСКА, но и большинства российских команд. За исключением, может быть, «Зенита», потому что у них подбор футболистов группы атаки очень высокого уровня по меркам РПЛ. Все остальные клубы, так или иначе, сталкиваются с такой проблемой, когда против них играет команда в низком блоке.



Безусловно, если ЦСКА не прибавит в позиционном нападении, то команду ждут проблемы весной», — приводит слова Хомухи Metaratings.

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