Скопинцев: Сантуш должен был поступить не в угоду сборной Португалии, а в угоду Роналду

Российский защитник московского «Динамо» Дмитрий Скопинцев высказался об игре португальца Криштиану Роналду на чемпионате мира в Катаре.

«Он долго раскачивался, не мог проявить и половину из того, что он умеет. Считаю, что Сантуш был больше неправ, надо такому мастеру давать совершить последний танец в своей карьере. Это тот исключительный момент, где надо было поступить в угоду не команде, а в угоду Роналду. Он сделал в десять раз больше, чем все футболисты сборной Португалии с 2004 года, он лучший, поэтому он должен был играть. Даже выступление со Швейцарией не убедило меня, что он должен был отсутствовать.

Слова сестры Роналду про кучку крыс? Возможно, да. Но не думаю, что португальские люди настолько токсичные. Мир разделился на два лагеря, но если надо совершать выбор, то я буду за Роналду», — приводит слова Дмитрия Скопинцева «Матч ТВ».

Напомним, сборная Португалии покинула чемпионат мира на стадии четвертьфинала.