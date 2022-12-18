Гари Линекер: Жиру играет важную роль в команде

Бывший футболист сборной Англии Гари Линекер оценил игру нападающего сборной Франции Оливье Жиру.
«Пример Оливье Жиру, кажется, подчёркивает, как много нападающих забивают голы в более позднем возрасте.
Интересно, что сейчас у игроков гораздо более продолжительная карьера. Удивительно, что четыре года назад Жиру играл в команде-победителе чемпионата мира, не нанеся ни единого удара в створ, но он по-прежнему играл важную роль в той команде. Прошло четыре года, ему сейчас 36, он забил четыре гола и легко мог забить больше двух в полуфинале.
Он всегда был хорошим завершителем, всегда был превосходен в штрафной площади, он знает, как найти свободное пространство и как использовать его, чтобы забивать голы», — приводит слова Линекера пресс-служба ФИФА.
- 18 декабря 2022
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