Тренера Аргентины Скалони растрогало видео с детьми из его родной школы

В сети появилось видео реакции главного тренера сборной Аргентины Лионеля Скалони на поддержку его команды.

Лионелю Скалони показали видео с поддержкой от детей из школы, в которой он учился. Дети были одеты в футболки сборной Аргентины и размахивали флагами своей страны. Посмотрев видео, тренер не смог сдержать слёз.

Сборная Аргентины сыграет в финале чемпионата мира — 2022 со сборной Франции. Матч состоится сегодня, 18 декабря, на стадионе «Лусаил Айконик». Стартовый свисток будет дан в 18:00 по московскому времени. Аргентина и Франция вышли в плей-офф с первых мест в своих группах. В матчах на выбывание аргентинцы обыграли Австралию, Нидерланды и Хорватию, а французы прошли Польшу, Англию и Марокко.