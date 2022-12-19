Французская газета L'Équipe поставила Марциняку оценку 2/10 за работу в финале ЧМ

Французское издание L'Équipe негативно оценило работу польского арбитра Шимона Марциняка в финальном матче чемпионата мира с Аргентиной. В основное время команды не выявили победителя — 2:2, в экстра-тайме обменялись голами, а в серии пенальти сильнее были южноамериканцы.

Поляк отметился рядом спорных решений, в частности, в концовке основного времени матча при счёте 2:2 он не усмотрел нарушения в штрафной площади южноамериканцев и вынес предупреждение французскому форварду Маркусу Тюраму за симуляцию.



Сборная Аргентины завоевала свой третий титул на мировых первенствах.



Таким образом, южноамериканская команда обошла по этому показателю команды Франции и Уругвая, на счету которых по две победы. Лидером по этому показателю является сборная Бразилии – на счету «селесао» пять титулов. По четыре раза чемпионами мира становились Германия и Италия.



Сборная Аргентины на групповом этапе чемпионата мира обошла команды Польши, Мексики и Саудовской Аравии. В 1/8 финала команда Лионеля Скалони обыграла Австралию – 2:1. В четвертьфинальной встрече южноамериканцы в драматичном матче оказались сильнее Нидерландов – «оранжевые» избежали поражения в основное время, уступая 0:2, но уступили в серии пенальти. В полуфинальной встрече Аргентина разгромила Хорватию – 3:0.

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Какие сборные чаще всего играли в финалах ЧМ: