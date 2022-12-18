Арбитр Федотов прокомментировал жёлтую карточку Тюраму за падение в штрафной Аргентины

Российский арбитр Игорь Федотов прокомментировал эпизод финального матча чемпионата мира между Аргентиной и Францией, в котором форвард «трёхцветных» Маркус Тюрам упал в штрафной площади соперника. Польский арбитр Шимон Марциняк не назначил пенальти, а показал Тюраму жёлтую карточку за симуляцию.

«Марциняк разобрался в моменте с падением Тюрама. Но даже если бы что-то было, то VAR бы не вмешался – ради поддержки авторитета главного арбитра. Это чистое решение арбитра, я его поддерживаю – это прям хороший бонус. Если в первом ключевом эпизоде он не разобрался, то здесь – молодец», — сказал Федотов в интервью с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию финального матча первенства планеты в Катаре.



Франция и Аргентина по два раза выигрывали титул чемпионов мира. Также двукратным победителем турнира является Уругвай. Рекордсменом по этому показателю является команда Бразилии, на счету которой пять побед. По четыре титула на счету Германии и Италии.

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