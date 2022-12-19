Баллак — о подарке для Месси: это нервирует, но он его не снял, что говорит о порядочности
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Бывший полузащитник сборной Германии Михаэль Баллак высказался о необычном праздновании победы на чемпионате мира от форварда Аргентины Лионеля Месси. Перед тем, как поднять кубок, 35-летнего футболиста нарядили в арабский бишт.
«Это немного нервирует. Но то, что он не снял его, говорит о его порядочности», — приводит слова Баллака Focus.
Бишт — традиционный плащ, популярный в арабском мире. Бишт носят на особых мероприятиях, таких как свадьбы и праздник Курбан-Байрам. Традиционно он изготавливается из верблюжьей и козьей шерсти. Бишт ассоциируется со статусом, богатством, и обычно его носят на торжественных мероприятиях.
Над стадионом «Лусаил» зажгли фейерверки в честь победы Аргентины на ЧМ-2022. Видеоролик:
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