Орлов: Ловрен готовился к чемпионату мира в «Зените», здесь подтянулся

Футбольный комментатор Геннадий Орлов высказался о выступлении защитника «Зенита» Деяна Ловрена за сборную Хорватии.



«Ловрен принёс «Зениту» деньги. Из-за его участия на чемпионате мира клуб получил около 500 тысяч. Там ещё Азмун дал маленькую часть. Конечно, клуб отблагодарит Ловрена (новым контрактом. – Прим. «Чемпионата»). Этот хорватский защитник многое даёт. Мы его критикуем, когда ошибается. Но рядом с ним играют наши молодые ребята, тот же Чистяков, Алипа переподписали. Это же очень полезно. Слава богу, что он у нас есть. Гордимся, что зенитовец играл на таком уровне. Кстати, он в «Зените» себя подготовил, здесь тренировался, поддерживал форму. И он подтянулся», — сказал Орлов в видео на YouTube-канале «Такой футбол».



Напомним, в матче за третье место чемпионата мира — 2022 сборная Хорватии одолела национальную команду Марокко (2:1). В финале сборная Аргентины одолела национальную команду Франции (3:3, 4:2 — по пенальти). Этот трофей стал третьим для аргентинцев. Прежде аргентинские футболисты завоёвывали трофей в 1978 и 1986 годах.