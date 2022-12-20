Осинькин прокомментировал информацию о возможном переходе Пиняева и Глушенкова в «Локо»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о возможном переходе нападающих Сергея Пиняева и Максима Глушенкова в «Локомотив».
«Как реагирую на информацию о переходе Пиняева и Глушенкова в «Локомотив»? Всё в процессе. Официальное предложение от «Локомотива» поступило буквально вчера. Нужно спросить самого Сергея, его представителей, клуб. На сегодняшний день, как о свершившимся факте, рано говорить.
Я действительно переживаю, каждое межсезонье теряем много людей. Каждый раз забирают — это неприятно. Мы хотим какой-то стабильности, потому что она даёт возможность делать следующие шаги в развитии и каждого футболиста, и клуба. Но, видимо, сейчас нужно только отметить, что футболисты у нас объективно прогрессируют. Просто хотелось бы стать таким клубом, который не продаёт, а покупает», — передаёт слова Осинькина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
- 20 декабря 2022
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