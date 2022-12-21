Баранник: если «Зенит» получит 15–17 млн евро за Клаудиньо, это будет совсем неплохо

Бывший селекционер «Зенита» Дмитрий Баранник высказался о возможном переходе бразильского полузащитника Клаудиньо в «Палмейрас».



«Удивительно, что они до этого никуда не ушли. Со временем это могло произойти. Почему «Палмейрас»? Здесь, наверное, есть какие-то нюансы. Переходный период из холода в тепло и потом обратно в холодную Европу. Сначала перейти в бразильский клуб, а оттуда, наверное, легче будет оформляться следующий трансфер.



«Зенит» требует 15–17 миллионов евро за Клаудиньо. Это адекватная цена? Купили его за 12 миллионов. Считаю, что вполне. По нашим временам если «Зенит» получит эти деньги, то это будет совсем неплохо.



Мучаться никому, наверное, не хочется. Если футболист не хочет играть, всегда очень сложно его заставить. Два месяца назад мы все говорили о бескорыстной и огромной любви иностранцев к «Зениту» и ответной любви «Зенита» к иностранцам.



Столько было разговоров о «бескорыстной и чистой любви» между ними! Но жизнь меняется. Для меня удивительно, что они раньше никуда не дёргались в той ситуации, которая существует. Уход любого основного игрока не делает команду сильнее. Бразильцы определяли игру «Зенита» в первой части чемпионата России. Конечно, если будет цепная реакция и ещё кто-то захочет уйти, это может отразиться. С другой стороны, у тех российских футболистов, которые считают себя звёздами местного масштаба, будет возможность доказать, что они на нашем уровне лучше тех, с кем будут соревноваться. Могут появиться молодые и амбициозные игроки, чего мы все очень ждём», – приводит слова Баранника «РБ Спорт».

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