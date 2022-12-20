Агент Клаудиньо отреагировал на информацию о возможном переходе футболиста в «Палмейрас»

Агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы полузащитника «Зенита» Клаудиньо, прокомментировал информацию о возможном трансфере игрока в «Палмейрас».
«Неправда, что Клаудиньо может перейти в «Палмейрас». Клаудиньо хочет завоевать вторую звезду вместе с «Зенитом». Невозможно, что сейчас он уйдёт из клуба», — сказал Гарсия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Ранее появилась информация, согласно которой «Палмейрас» намерен провести встречу с агентом Клаудиньо и представителями «Зенита», чтобы обсудить возможный переход. Бразильский клуб заинтересован в полноценном трансфере 25-летнего полузащитника.
Клаудиньо выступает за «Зенит» с лета 2021 года. Вместе с клубом он выиграл чемпионат России сезона-2021/2022 и Суперкубок России 2022 года.
- 20 декабря 2022
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