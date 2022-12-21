Мбаппе вернулся в расположение «ПСЖ» после ЧМ-2022

Нападающий сборной Франции и «ПСЖ» Килиан Мбаппе вернулся в расположение команды после окончания чемпионата мира 2022 года в Катаре.



В соцсетях «ПСЖ» появились фотографии 24-летнего форварда с базы команды. Мбаппе тепло поприветствовал главный тренер Кристоф Галтье.

Фото: Соцсети «ПСЖ»

Фото: Соцсети «ПСЖ»

Напомним, Мбаппе стал лучшим бомбардиром прошедшего ЧМ-2022, забив восемь голов в семи встречах. Сборная Франции заняла второе место, в финале уступив Аргентине (3:3, 2:4 пен.). Ранее Мбаппе уже выигрывал Кубок мира – в 2018 году. В финальной встрече в Москве на стадионе «Лужники» французы обыграли Хорватию (4:2).



«ПСЖ» занимает первое место в чемпионате Франции, набрав 41 очко после 15 матчей. В 1/8 финала Лиги чемпионов парижане сыграют с «Баварией».