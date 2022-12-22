Петржела: «Зенит» с «Газпромом» будет чемпионом следующие 15 лет. «Спартак» для него никто

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела заявил, что санкт-петербургская команда станет чемпионом Российской Премьер-Лиги в текущем сезоне, а также будет выигрывать чемпионат России следующие 15 лет.
«В этом сезоне чемпион «Зенит» — факт. Следующие 15 лет они, скорее всего, будут становиться чемпионами, если у них не пропадёт «Газпром» из спонсоров. Так просто сложилось в вашем футболе, ничего с этим не поделаешь. «Спартак» и другие команды — никто для команды Семака», — приводит слова Петржелы «РБ Спорт».
«Зенит» под руководством Сергея Семака становился чемпионом РПЛ четыре сезона подряд. В сезоне-2022/2023 санкт-петербургский клуб занимает первую строчку в турнирной таблице после 17 сыгранных туров, набрав 42 очка и опережая «Спартак», идущий вторым, на шесть очков.
- 22 декабря 2022
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