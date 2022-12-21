Сергей Пиняев: пускай «Зенит» побеждает в РПЛ хоть каждый год — без разницы

Нападающий самарских «Крыльев Советов» Сергей Пиняев высказался о лидерстве «Зенита» в Российской Премьер-Лиге.
«Какая мне разница, победит «Зенит», «Динамо», ЦСКА, «Спартак» или другая команда, если я не смогу победить? Я хочу, чтобы я победил. Мне неважно, пускай «Зенит» побеждает в РПЛ хоть каждый год – без разницы. У меня нет принципиального к ним отношения, что они побеждают каждый год. Молодцы! Значит, у них самый сильный состав, получается побеждать. Но мне хочется самому стать чемпионом России», — сказал Пиняев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
«Зенит» в 17 матчах набрал 42 очка и занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. В тройку лидеров также входят «Спартак» (36) и «Ростов» (35). «Крылья Советов» (20) — на 11-м месте.
- 21 декабря 2022
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