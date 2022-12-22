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Левандовски: мы увидели один из лучших финалов чемпионата мира в истории

Левандовски: мы увидели один из лучших финалов чемпионата мира в истории
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Нападающий сборной Польши Роберт Левандовски оценил игру команд в финале чемпионата мира — 2022. В заключительном матче зимнего мирового первенства встречались команды Польши и Аргентины.

«Это был один из лучших финалов в истории. Я связываю это с тем, что игра прошла в середине сезона. Обычно финал проходит в июне-июле. Через 70-75 минут темп, качество и производительность обычно снижались. А здесь игроки оставались на высоком уровне интенсивности», — цитирует поляка Streamable.

Напомним, недавно завершился чемпионат мира в Катаре. Победу на нём одержала сборная Аргентины, которая одолела в финале национальную команду Франции. На пути к финалу команда Лионеля Скалони обыграла Австралию, Нидерланды и Хорватию в плей-офф ЧМ. Французы на пути к главному матчу турнира победили в матчах на вылет Польшу, Англию и Марокко.

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