Юрий Сёмин ответил на вопрос, устал ли от просмотра футбола в 2022 году

Бывший главный тренер сборной России Юрий Сёмин рассказал, устал ли он от футбола в уходящем году. Последним местом работы специалиста был «Ростов», который он возглавил в 2021 году. До этого он много лет работал на посту тренера в столичном «Локомотиве».
«От футбола, особенно от хорошего, я не устаю», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Недавно завершился чемпионат мира в Катаре. На нём одержала победу сборная Аргентины, которая в финале одолела национальную команду Франции. На пути к финалу команда Лионеля Скалони обыграла Австралию, Нидерланды и Хорватию в плей-офф ЧМ. Французы на пути к главному матчу турнира одолели в матчах на вылет Польшу, Англию и Марокко.
Футболистов сборной Аргентины встретили на родине салютом:
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