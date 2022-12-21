Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Юрий Сёмин ответил на вопрос, устал ли от просмотра футбола в 2022 году

Юрий Сёмин ответил на вопрос, устал ли от просмотра футбола в 2022 году
Комментарии

Бывший главный тренер сборной России Юрий Сёмин рассказал, устал ли он от футбола в уходящем году. Последним местом работы специалиста был «Ростов», который он возглавил в 2021 году. До этого он много лет работал на посту тренера в столичном «Локомотиве».

«От футбола, особенно от хорошего, я не устаю», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Недавно завершился чемпионат мира в Катаре. На нём одержала победу сборная Аргентины, которая в финале одолела национальную команду Франции. На пути к финалу команда Лионеля Скалони обыграла Австралию, Нидерланды и Хорватию в плей-офф ЧМ. Французы на пути к главному матчу турнира одолели в матчах на вылет Польшу, Англию и Марокко.

Футболистов сборной Аргентины встретили на родине салютом:

Новость по теме
Сёмин: думаю, все оказались недовольны выступлением Испании и Германии на ЧМ. Не только я
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022