«Реал» заинтересован в приобретении Локателли

Полузащитник «Ювентуса» Мануэль Локателли может перебраться в мадридский «Реал». Об этом сообщает AS.

По информации источника, итальянец является резервным вариантом для испанского клуба. Приоритет для боссов сливочных — полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем. Если не получится оформить переход англичанина, то скауты переключатся на хавбека «Бенфики» Энцо Фернандес.

24-летний Локателли стал игроком «Ювентуса» летом 2021 года, перейдя из «Сассуоло» на правах двухгодичной аренды с правом выкупа (с обязательными условиями). В нынешнем сезоне Мануэль в семи матчах во всех турнирах не отметился результативными действиями.

Ранее Локателли играл за «Милан», в академии которого и выступал. Юношескую карьеру футболист начал в структуре «Аталанты». В составе сборной Италии Локателли стал чемпионом Европы.