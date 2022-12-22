Фати: когда впервые вошёл в раздевалку «Барсы» и увидел Месси и Суареса, не поверил глазам

Вингер «Барселоны» Ансу Фати поделился воспоминаниями о первой тренировке в основном составе сине-гранатовых и о том, как ему удалось пробиться в команду.

«Когда меня позвали тренироваться с первой командой, я сразу же позвонил своему отцу, и я думаю, что это был единственный раз в моей жизни, когда он не отвечал мне на телефонные звонки, а он всегда отвечает мне! Поэтому я подошёл к своей матери, которая сразу всё поняла, когда услышала, как я плачу, и начала кричать. Я поднялся по трапу, ведущему от «Барсы Б», чтобы добраться до здания первой команды, в большом волнении. Затем, когда я вошёл в раздевалку и увидел Луиса [Суареса], Лео [Месси] и всех остальных, я не поверил своим глазам. Я сидел молча.

Я подумал, что это было только на этот раз, потому что часто случалось, что товарищи по команде только единожды тренировались с основой, после чего их больше не вызывали. Но на следующий день меня попросили вернуться. После трёх тренировок я собирался ехать домой, и Карлос [Навал], делегат, сказал мне: «Подожди минутку, скоро будет объявлена заявка на матч с „Бетисом“. Я вообще не рассчитывал участвовать в этой игре, но затем я увидел своё имя в списке рядом с раздевалкой. Я выбежала на улицу и, плача, позвонил отцу. Он уехал, чтобы сопровождать моего брата, который собирался перейти в другой клуб, но они развернулись, чтобы вернуться в Барселону», — приводит слова Фати Mundo Deportivo.

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