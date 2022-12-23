Колосков — о ЧМ-2022: главное разочарование — Германия, лучший футболист — Месси

Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков высказался о главном разочаровании и лучшем футболисте чемпионата мира 2022 года, который прошёл в Катаре.



«Главным разочарованием, конечно, стала сборная Германии, которая уже второй цикл не выходит из подгруппы. Поэтому для меня они главное разочарование.



Что касается лучшего футболиста, то его уже назвали, и я с этим полностью согласен — это Месси», — приводит слова Колоскова Metaratings.



Сборная Германии не смогла пробиться в плей-офф ЧМ-2022, заняв третье место в группе Е, где соперниками были команды Японии, Испании и Коста-Рики.



Месси со сборной Аргентины стал чемпионом мира. В финале аргентинцы обыграли национальную команду Франции (3:3, 4:2 по пенальти).