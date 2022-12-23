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Колосков — о ЧМ-2022: главное разочарование — Германия, лучший футболист — Месси

Колосков — о ЧМ-2022: главное разочарование — Германия, лучший футболист — Месси
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Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков высказался о главном разочаровании и лучшем футболисте чемпионата мира 2022 года, который прошёл в Катаре.

«Главным разочарованием, конечно, стала сборная Германии, которая уже второй цикл не выходит из подгруппы. Поэтому для меня они главное разочарование.

Что касается лучшего футболиста, то его уже назвали, и я с этим полностью согласен — это Месси», — приводит слова Колоскова Metaratings.

Сборная Германии не смогла пробиться в плей-офф ЧМ-2022, заняв третье место в группе Е, где соперниками были команды Японии, Испании и Коста-Рики.

Месси со сборной Аргентины стал чемпионом мира. В финале аргентинцы обыграли национальную команду Франции (3:3, 4:2 по пенальти).

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