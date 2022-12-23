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Экс-футболист «Спартака» Тигиев проиграл в бою с певцом Олегом Майами

Экс-футболист «Спартака» Тигиев проиграл в бою с певцом Олегом Майами
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Бывший футболист московского «Спартака» и ряда других российских клубов Георгий Тигиев провёл бой с певцом Олегом Майами. У парней был конфликт, который они решили закрыть в октагоне поп-ММА.

Победу в бою единогласным решением судей одержал Олег Майами. Поединок продлился три раунда.

Тигиев начинал карьеру в «Торпедо», откуда в 2015 году перешёл в «Анжи». В ходе сезона-2016/2017 Георгия арендовал «Спартак», с которым он по итогам кампании стал чемпионом России. Красно-белые впоследствии выкупили контракт игрока. В составе московской команды защитник также стал обладателем Суперкубка России. В дальнейшем игрок уходил в аренду в «Крылья Советов» и минское «Динамо», а также выступал за «Спартак-2».

Олег Майами — артист, блогер, экс-участник телевизионных проектов «Голос» и «Дом-2».

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