Осинькин: есть множество вопросов по переходу в Азию, но команды оттуда выстрелили на ЧМ

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин выразил мнение на тему того, пойдёт ли на пользу российскому футболу переход в Азиатскую конфедерацию. Решение по возможному переходу России в Азиатскую федерацию футбола (АФК) будет принято 27 декабря.



«Пока сложно понять, какие преимущества даст нам этот переход, что даст конкретному клубу. Также неизвестно, насколько они готовы нас принять. Скажу лишь, что международная изоляция действительно влияет на подготовку наших игроков.



Команды ниже шестого места смогли заменить нехватку матчей достаточно удачным по формату в этой ситуации Кубком России. Но для тех, кто претендует на участие в международных клубных турнирах, возникают вопросы. Вырастут расстояния для передвижений, неясно, какая будет логистика. Есть много вопросов.



В плане сборной мы получили вакуум и играли только в товарищеских матчах. Конечно, сборной не хватает определённых турнирных задач и мотивации. Всё-таки сборная для каждого футболиста – очень важная составляющая в его карьере, оценка его мастерства и возможность проверить себя на определённом уровне. Раньше азиатский турнир казался немного проходным для европейских стран. Но в последнее время всё изменилось, команды прогрессируют. В Катаре выстрелили и Япония, и Корея, и Австралия, и Саудовская Аравия,. Эти команды не просто играли на чемпионате мира, но и большинство из них вышло в плей-офф. Уровень в Азии растёт», – цитирует Осинькина Metaratings.ru.



Напомним, что глава РФС Александр Дюков по итогам прошедшего 23 декабря Исполкома организации высказался в поддержку перехода в Азиатскую футбольную конфедерацию. Российские сборные и клубы на данный момент не могут принимать участие в международных турнирах в связи с санкциями, наложенными ФИФА и УЕФА.

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