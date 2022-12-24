Бенту: сборная Португалии не так зависима от Роналду, как было прежде. Это очевидно
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Бывший главный тренер сборной Южной Кореи Паулу Бенту поделился мнением о значимости нападающего Криштиану Роналду для португальской национальной команды.
«Есть кое-что, что кажется мне очевидным: сейчас сборная Португалии не так зависима от Роналду, как это было несколько лет назад. Думаю, у любого, кто разбирается в футболе, возникает эта мысль. Конечно, с точки зрения таланта он лучший игрок из тех, кого я когда-либо тренировал. Ничто не умаляет его вклада в португальский футбол, но у всего есть конец», — приводит слова Бенту Record.
Напомним, на минувшем чемпионате мира — 2022 в Катаре сборная Португалии с Роналду дошла до четвертьфинала, в котором уступила национальной команде Марокко (0:1). Чемпионом стала Аргентина.
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