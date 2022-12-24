«Наполи» — фаворит в борьбе за марокканского игрока Унаи

Итальянский «Наполи» может подписать полузащитника «Анже» и сборной Марокко Аззедина Унаи.

22-летний Унаи заинтересовал ряд клубов из топ-лиг после успешного выступления на ЧМ-2022 в составе сборной Марокко. В числе клубов, интересующихся игроком, находятся «Лестер», «Вулверхэмптон», «Ньюкасл» и «Вест Хэм» из Англии, «Севилья» из Испании и «Наполи», являющийся фаворитом в борьбе за Унаи. Цена игрока может составить около € 20 млн. «Анже» хочет продать ещё одного игрока из Марокко — Софьяна Буфаля. Об этом сообщает Mundo со ссылкой на итальянского журналиста Джанлуку ди Марцио.

Аззедин Унаи помог сборной Марокко занять четвёртое место на ЧМ-2022. Контракт между Унаи и «Анже» истекает в 2026 году.