Цена за звезду сборной Марокко Унаи во время чемпионата мира выросла в три раза

Клубы, желающие подписать полузащитника «Анже» Аззедина Унаи, до мирового первенства должны были выложить за покупку марокканского футболиста € 15 млн. После чемпионата мира французский клуб просит за своего игрока в три раза больше. Об этом сообщает журналист Робин Барнье в «Твиттере».

22-летний Унаи помог сборной Марокко дойти до матча за третье место на чемпионате мира, где она в упорной борьбе проиграла Хорватии (1:2). В семи матчах на турнире полузащитник провёл на поле 571 минуту, не отметившись результативными действиями.



Контракт между Унаи и «Анже» истекает в 2026 году. Ранее сообщалось, что футболистом активно интересуется «Барселона».

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