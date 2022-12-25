Нигматуллин: назначение Бердыева в «Сочи» — очевидный порыв вернуться к успехам Федотова!

Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин высказался о назначении Курбана Бердыева на пост главного тренера «Сочи».
«Имя Бердыева в российском футболе очень громкое. Но о нём немножечко подзабыли, потому что он выпал из поля зрения. В командах, в которых он был, ему совсем не удалось достигнуть нужного результата. В Казахстане и Иране он остался без титулов. Это были крайне экзотические варианты. Курбан Бекиевич явно тот человек, который может дать результат. В этом году «Сочи» выглядит уже не так грозно, как в прошлом. Привлечение Бердыева в клуб — очевидный порыв вернуться к успехам Федотова!» — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
В турнирной таблице РПЛ сочинцы занимают девятую позицию после 17 туров, набрав 25 очков.
- 25 декабря 2022
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