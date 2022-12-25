Андрей Канчельскис: хуже «Сочи» после прихода Бердыева точно не будет
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Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис поделился мнением о назначении Курбана Бердыева главным тренером «Сочи». Ранее Бердыев возглавлял иранский футбольный клуб «Трактор».
«Гадать на кофейной гуще не буду. Посмотрим в конце сезона, получится у Бердыева или. Хуже «Сочи» после его прихода точно не будет. Бердыев — опытный и заслуженный тренер. Он очень много сделал для российского футбола», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
«Сочи» по итогам 17 туров занимает девятое место турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги, в активе команды 25 очков. В рамках российского чемпионата команда проведёт свой следующий матч только 5 марта, когда дома, на стадионе «Фишт», примет московский ЦСКА.
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