Кассано: между Месси и Марадоной пропасть, Лионель уникален и неповторим

Экс-нападающий «Ромы» Антонио Кассано подчеркнул уникальность аргентинского нападающего Лионеля Месси.



«Я рад за него, потому что очень сильно уважаю его как футболиста и считаю его, как уже тысячу раз говорил, величайшим в истории футбола.



Таких игроков никогда больше не будет, таких игроков никогда и не было. Между ним и Марадоной пропасть, Лионель уникален и неповторим», – приводит слова Кассано Mondo Napoli.



Напомним, Месси вместе со сборной Аргентины стал чемпионом мира впервые в карьере.



Сборная Аргентины стала чемпионом мира впервые с 1986 года. Месси забил семь голов и сделал три голевые передачи за семь сыгранных на турнире в Катаре матчей, в том числе голевой дубль в финале мундиаля с Францией (3:3, 4:2 пен.).



Фанаты набили татуировки с портретом Месси: