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Верон — о Месси и Роналду: нет сомнений, что Лионель на шаг впереди

Верон — о Месси и Роналду: нет сомнений, что Лионель на шаг впереди
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Бывший полузащитник сборной Аргентины и «Манчестер Юнайтед» Хуан Себастьян Верон сделал выбор между форвардами сборных Аргентины и Португалии Лионелем Месси и Криштиану Роналду.

«Споры продолжаются, но я думаю, что Лионель Месси опережает Криштиану. Уровень Лео выше, чем у современных игроков и футболистов из прошлого.

Нет сомнений, что Месси – на шаг впереди», — приводит слова Верона Sky Sports.

Оба игрока выступали на чемпионате мира в Катаре. Сборная Португалии завершила свой путь на турнире в четвертьфинале, уступив Марокко со счётом 0:1. Аргентина одержала победу на турнире впервые с 1986 года. Для Лионеля Месси это первый титул чемпиона мира. Кроме того, аргентинец был признан самым ценным игроком турнира.

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