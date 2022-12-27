«Ливерпуль» близок к подписанию Коди Гакпо

«Ливерпуль» сделал ПСВ предложение о переходе форварда Коди Гакпо, сообщает The Athletic. Ранее главным претендентом на игрока сборной Нидерландов считался «Манчестер Юнайтед».

Сообщается, что мерсисайдцы планируют завершить сделку как можно скорее, сумма трансфера составит около € 42 млн.

В минувшее трансферное окно Гакпо интересовались «Лидс» и «Саутгемптон», «павлины» даже предоставили игроку частный самолёт, однако спортивный директор ПСВ Джон де Йонг заблокировал сделку.



На чемпионате мира в Катаре Гакпо принял участие в пяти матчах сборной Нидерландов и забил три гола.

В составе ПСВ форвард в текущем сезоне первенства Нидерландов провёл 14 матчей, в которых забил девять голов и стал автором 12 результативных передач.

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