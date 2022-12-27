«Ливерпуль» близок к подписанию Коди Гакпо

«Ливерпуль» сделал ПСВ предложение о переходе форварда Коди Гакпо, сообщает The Athletic. Ранее главным претендентом на игрока сборной Нидерландов считался «Манчестер Юнайтед».
Сообщается, что мерсисайдцы планируют завершить сделку как можно скорее, сумма трансфера составит около € 42 млн.
В минувшее трансферное окно Гакпо интересовались «Лидс» и «Саутгемптон», «павлины» даже предоставили игроку частный самолёт, однако спортивный директор ПСВ Джон де Йонг заблокировал сделку.
На чемпионате мира в Катаре Гакпо принял участие в пяти матчах сборной Нидерландов и забил три гола.
В составе ПСВ форвард в текущем сезоне первенства Нидерландов провёл 14 матчей, в которых забил девять голов и стал автором 12 результативных передач.
Сумасшедшие промахи новичка «Ливерпуля» Нуньеса:
- 27 декабря 2022
-
01:00
-
00:59
-
00:58
-
00:37
-
00:28
-
00:17
-
00:14
-
00:04
-
00:04
-
00:01
- 26 декабря 2022
-
23:53
-
23:40
-
23:34
-
23:29
-
23:27
-
23:16
-
23:05
-
23:02
-
23:00
-
22:55
-
22:50
-
22:45
-
22:38
-
22:30
-
22:27
-
22:25
-
22:12
-
22:00
-
21:59
-
21:47
-
21:42
-
21:40
-
21:38
-
21:30
-
21:22