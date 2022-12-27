Tuttomercatoweb: Килиан Мбаппе одобрил переход Софьяна Амрабата в «ПСЖ»

«ПСЖ» заинтересован в подписании полузащитника «Фиорентины» Софьяна Амрабата. Марокканский футболист неплохо проявил себя на ЧМ-2022, вызвав интерес к своей персоне со стороны европейских клубов. Об этом сообщает Tuttomercatoweb.

По сведениям источника, помочь этому переходу может соотечественник Амрабата Ашраф Хакими, выступающий в «ПСЖ». Он уже получил одобрение от форварда команды Килиана Мбаппе, который имеет огромное влияние на раздевалку и трансферные дела французского клуба.



Ранее появилась информация, что подписать Амрабата хотят «Тоттенхэм» и «Ливерпуль». «Фиорентина» намерена получить за своего футболиста не менее € 30-40 млн.

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