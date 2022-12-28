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«МЮ» разгромил «Ноттингем» в матче АПЛ

«МЮ» разгромил «Ноттингем» в матче АПЛ
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Сегодня, 27 декабря, состоялся матч 17-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Манчестер Юнайтед» и «Ноттингем Форест». Игра проходила на стадионе «Олд Траффорд». Противостояние завершилось со счётом 3:0 в пользу хозяев.

Маркус Рашфорд открыл счёт на 19-й минуте встречи. Ему ассистировал Кристиан Эриксен. Спустя три минуты Рашфорд отметился голевой передачей на Антони Марсьяля, который удвоил преимущество «МЮ». На 87-й минуте Фред отличился после передачи Каземиро и довёл счёт до разгромного.

«Манчестер Юнайтед» набрал 29 очков в 15 играх нынешнего сезона АПЛ. Команда находится на пятом месте в лиге. «Ноттингем Форест», набравший 13 очков в 16 матчах, располагается на 19-м месте. Лидером чемпионата является лондонский «Арсенал», который набрал 40 очков в 15 играх.

Англия - Премьер-лига. 17-й тур
27 декабря 2022, вторник. 23:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
3 : 0
Ноттингем Форест
Ноттингем
1:0 Рашфорд – 19'   2:0 Марсьяль – 22'   3:0 Фред – 87'
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