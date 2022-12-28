«Челси» объявил о подписании игрока «Мольде» Фофана
Поделиться
Нападающий норвежского «Мольде» Датро Фофана стал футболистом «Челси». Об этом лондонский клуб объявил на своей официальной странице в социальных сетях.
По сведениям журналистов, трансфер 19-летнего форварда обошёлся синим в сумму около € 12 млн. Игрок присоединится к клубу 1 января 2023 года. Пока неизвестно, отправят ли Фофана в аренду, или же он останется в команде и будет бороться за место в основе.
Нападающий провёл за «Мольде» в норвежской Высшей лиге 24 матча и помог клубу стать чемпионом страны. Он забил 15 голов (из которых три с пенальти) и отдал на партнёров три результативные передачи. Также на его счету четыре мяча в Лиге конференций.
Арсен Захарян впервые рассказал о срыве трансфера в «Челси»
Комментарии
- 28 декабря 2022
-
19:53
-
19:51
-
19:45
-
19:38
-
19:27
-
19:18
-
19:18
-
19:07
-
19:03
-
18:59
-
18:58
-
18:53
-
18:45
-
18:33
-
18:30
-
18:27
-
18:11
-
18:09
-
17:48
-
17:44
-
17:39
-
17:36
-
17:21
-
17:17
-
17:15
-
17:15
-
17:08
-
16:51
-
16:46
-
16:44
-
16:35
-
16:20
-
16:18
-
16:15
-
16:08
Партнерский контент