«Челси» объявил о подписании игрока «Мольде» Фофана

Нападающий норвежского «Мольде» Датро Фофана стал футболистом «Челси». Об этом лондонский клуб объявил на своей официальной странице в социальных сетях.

По сведениям журналистов, трансфер 19-летнего форварда обошёлся синим в сумму около € 12 млн. Игрок присоединится к клубу 1 января 2023 года. Пока неизвестно, отправят ли Фофана в аренду, или же он останется в команде и будет бороться за место в основе.

Нападающий провёл за «Мольде» в норвежской Высшей лиге 24 матча и помог клубу стать чемпионом страны. Он забил 15 голов (из которых три с пенальти) и отдал на партнёров три результативные передачи. Также на его счету четыре мяча в Лиге конференций.

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