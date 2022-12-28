Стали известны сроки восстановления защитника «Челси» Риса Джеймса

Травма крайнего защитника «Челси» Риса Джеймса, которую игрок получил в победном матче с «Борнмутом» (2:0), оказалась не так серьёзна, как предполагалось ранее. По сведениям британского издания The Athletic, 23-летний англичанин выбыл из состава на срок от трёх до четырёх недель.
В этом сезоне Джеймс уже получал травму колена, из-за которой пропустил чемпионат мира в Катаре. У клуба были опасения, что в игре с «Борнмутом» футболист получил рецидив, который вынудил бы провести срочную операцию, однако опасения не оправдались.
Несмотря на озвученные сроки восстановления, «Челси» может включить в свой список покупок на зимнее трансферное окно и позицию правого защитника. По сведениям многих источников, синие всерьёз интересуются кандидатурами Дензела Думфриса из «Интера» и Йосипа Юрановича из «Селтика».
Погба станцевал с травмированным коленом:
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