Неймар: до Пеле футбол был просто видом спорта. Он всё изменил
Поделиться
Нападающий сборной Бразилии и «ПСЖ» Неймар отреагировал на информацию о смерти легендарного бразильского футболиста Пеле.
«До Пеле десятка была просто числом». Я прочитал это предложение где-то в какой-то момент своей жизни.
Но это предложение неполное. Я бы сказал, что до Пеле футбол был просто видом спорта. Он всё изменил. Он превратил футбол в искусство, в развлечение.
Это дало голос бедным, чёрным, и это сделало Бразилию ощущаемой. Футбол и Бразилия повысили свой статус благодаря Королю! Он ушёл, но его магия останется. Пеле вечен», — написал Неймар в своей социальной сети.
Ранее родные футболиста начали с ним прощаться. В Бразилии уже стали готовиться к похоронам Пеле: на видео был запечатлён золотой гроб.
Комментарии
- 29 декабря 2022
-
23:21
-
23:21
-
23:20
-
23:12
-
23:11
-
23:09
-
23:08
-
23:07
-
23:07
-
23:07
-
23:05
-
23:04
-
23:03
-
23:01
-
23:00
-
22:58
-
22:55
-
22:55
-
22:53
-
22:51
-
22:51
-
22:46
-
22:46
-
22:46
-
22:45
-
22:45
-
22:40
-
22:39
-
22:38
-
22:35
-
22:34
-
22:32
-
22:32
-
22:30
-
22:30
Партнерский контент