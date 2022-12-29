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Неймар: до Пеле футбол был просто видом спорта. Он всё изменил

Неймар: до Пеле футбол был просто видом спорта. Он всё изменил
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Нападающий сборной Бразилии и «ПСЖ» Неймар отреагировал на информацию о смерти легендарного бразильского футболиста Пеле.

«До Пеле десятка была просто числом». Я прочитал это предложение где-то в какой-то момент своей жизни.
Но это предложение неполное. Я бы сказал, что до Пеле футбол был просто видом спорта. Он всё изменил. Он превратил футбол в искусство, в развлечение.

Это дало голос бедным, чёрным, и это сделало Бразилию ощущаемой. Футбол и Бразилия повысили свой статус благодаря Королю! Он ушёл, но его магия останется. Пеле вечен», — написал Неймар в своей социальной сети.

Ранее родные футболиста начали с ним прощаться. В Бразилии уже стали готовиться к похоронам Пеле: на видео был запечатлён золотой гроб.

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