Оярсабаль вернулся к тренировкам после травмы, которую он получил в марте

Капитан клуба «Реал Сосьедад» Микель Оярсабаль вернулся к тренировкам с основным составом клуба. Об этом сообщает командная пресс-служба. 17 марта на утренней тренировке хавбек повредил левое колено.

Медицинское обследование показало, что футболист порвал переднюю крестообразную связку. Вскоре он успешно перенёс операцию.

После 14 сыгранных туров «Реал Сосьедад» располагается на четвёртом месте в турнирной таблице испанской Примеры, имея в своём активе 26 очков. В прошлом сезоне Микель принял участие в 22 матчах Ла Лиги. В них он забил девять голов и отдал три голевые передачи.

«Севилья» — «Реал Сосьедад». Обзор матча. Ла Лига. 14-й тур:

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