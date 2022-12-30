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Марк-Андре тер Штеген стал четвёртым капитаном «Барселоны»

Марк-Андре тер Штеген стал четвёртым капитаном «Барселоны»
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Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген стал капитаном сине-гранатовых после ухода из команды Жерара Пике. Об этом сообщает пресс-служба испанского клуба.

На данный момент после ухода Жерара Пике капитанами «Барселоны» являются Серхио Бускетс, Серхи Роберто и Жорди Альба. Ранее сообщалось, что «Барселона» не планирует проводить выборы капитанов до лета. «Барселона» лидирует в нынешнем сезоне испанской Примеры, набрав 37 очков в 14 матчах.

Тер Штеген провёл лучшее начало сезона в своей карьере, пропустив всего пять голов в 14 матчах чемпионата. Он не сыграл ни в одном из матчей сборной Германии на чемпионате мира в Катаре, а поскольку его команда потерпела поражение на групповом этапе, он вернулся в клуб 15 декабря.

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