Вальверде: временами «Реалу» было непросто в матче с «Вальядолидом». Куртуа помогал нам

Полузащитник «Реала» и сборной Уругвая Федерико Вальверде прокомментировал результат матча 15-го тура испанской Примеры с «Вальядолидом» (2:0).
«Время от времени было непросто. Нам не хватало мобильности впереди. У нас было много моментов, но игроки практически не могли пройти в штрафную. Тогда подключались полузащитники. Куртуа помогал нам, и в последние минуты мы воспользовались тем пространством, которое появилось. Во втором тайме мы сыграли более организованно», — приводит слова Вальверде Mundo Deportivo со ссылкой на DAZN.
Напомним, мадридский «Реал» занимает первое место в турнирной таблице Примеры, набрав 38 очков. «Вальядолид» (17) располагается на 15-й строчке. В тройку лидеров турнира входят «Барселона» (37) и мадридский «Атлетико» (27).
- 31 декабря 2022
-
13:10
-
13:07
-
13:04
-
12:48
-
12:44
-
12:31
-
12:05
-
11:54
-
11:47
-
11:32
-
11:28
-
11:25
-
11:12
-
10:59
-
10:58
-
10:29
-
10:24
-
10:12
-
09:57
-
09:53
-
09:36
-
09:31
-
09:30
-
09:18
-
09:11
-
08:47
-
08:21
-
08:08
-
08:04
-
07:50
-
07:43
-
07:20
-
06:45
-
06:07
-
05:46