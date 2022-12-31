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Вальверде: временами «Реалу» было непросто в матче с «Вальядолидом». Куртуа помогал нам

Вальверде: временами «Реалу» было непросто в матче с «Вальядолидом». Куртуа помогал нам
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Полузащитник «Реала» и сборной Уругвая Федерико Вальверде прокомментировал результат матча 15-го тура испанской Примеры с «Вальядолидом» (2:0).

«Время от времени было непросто. Нам не хватало мобильности впереди. У нас было много моментов, но игроки практически не могли пройти в штрафную. Тогда подключались полузащитники. Куртуа помогал нам, и в последние минуты мы воспользовались тем пространством, которое появилось. Во втором тайме мы сыграли более организованно», — приводит слова Вальверде Mundo Deportivo со ссылкой на DAZN.

Напомним, мадридский «Реал» занимает первое место в турнирной таблице Примеры, набрав 38 очков. «Вальядолид» (17) располагается на 15-й строчке. В тройку лидеров турнира входят «Барселона» (37) и мадридский «Атлетико» (27).

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