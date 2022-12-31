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Анчелотти: во второй части сезона мы увидим другого Бензема

Анчелотти: во второй части сезона мы увидим другого Бензема
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал результат матча 15-го тура испанской Примеры с «Вальядолидом» (2:0), а также высказался об игре нападающего Карима Бензема.

«Мы должны были победить, чтобы завершить этот незабываемый год. Мы плохо защищались, это правда, но в этой игре необходимо было одержать победу. Матч был трудный. В итоге мы взяли три очка благодаря отличной игре Бензема и Куртуа, что немаловажно. Я вижу, что Бензема мотивирован и уверен в себе. Думаю, во второй части сезона мы увидим другого Бензема», — приводит слова Анчелотти Marca.

Напомним, мадридский «Реал» занимает первое место в турнирной таблице Примеры, набрав 38 очков. «Вальядолид» (17) располагается на 15-й строчке. В тройку лидеров турнира входят «Барселона» (37) и мадридский «Атлетико» (27).

«Вальядолид» — «Реал» Мадрид. Испанская Примера 2022/2023. 15-й тур

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