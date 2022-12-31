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В «Пари НН» сообщили, что новым главным тренером клуба станет Артём Горлов

В «Пари НН» сообщили, что новым главным тренером клуба станет Артём Горлов
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Генеральный директор «Пари Нижний Новгород» Равиль Измайлов сообщил, что новым главным тренером нижегородского клуба станет Артём Горлов, ранее возглавлявший красноярский «Енисей».

«Да, мы назначили Горлова на пост главного тренера. Срок соглашения составляет три года», — приводит слова Измайлова ТАСС.

Напомним, исполняющим обязанности главного тренера «Пари Нижний Новгород» является Антон Хазов. «Пари Нижний Новгород» завершил первую часть сезона-2022/2023 Российской Премьер-Лиги на 12-м месте в турнирной таблице, набрав 19 очков после 17 проведённых матчей.

В следующем туре чемпионата России сезона-2022/2023 «Пари Нижний Новгород» сыграет с санкт-петербургским «Зенитом». Матч состоится 5 марта 2023 года.

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Источник: губернатор хочет видеть главным тренером «Пари НН» Горлова
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