Источник: губернатор хочет видеть главным тренером «Пари НН» Горлова
Поделиться
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин определился с главным кандидатом на должность наставника «Пари Нижний Новгород», сообщает «РБ Спорт».
По информации источника, Никитин видит у руля команды главного тренера «Енисея» Артёма Горлова. Но главные спонсоры клуба не согласны с этим решением. Они считают, что команду должен возглавить более опытный специалист.
Ранее сообщалось, что основными кандидатами на этот пост являются Олег Василенко и Владислав Радимов.
Исполняющим обязанности главного тренера «Пари Нижний Новгород» является Антон Хазов. «Пари Нижний Новгород» завершил первую часть сезона-2022/2023 Российской Премьер-Лиги на 12-м месте в турнирной таблице, набрав 19 очков после 17 проведённых матчей.
Комментарии
- 29 декабря 2022
-
09:26
-
09:14
-
08:53
-
08:30
-
08:08
-
08:01
-
07:47
-
07:31
-
06:57
-
06:35
-
06:17
-
05:48
-
05:18
-
04:53
-
04:51
-
04:38
-
04:10
-
03:58
-
03:57
-
03:56
-
03:54
-
03:42
-
03:28
-
03:08
-
02:52
-
02:31
-
02:12
-
01:50
-
01:37
-
01:20
-
01:06
-
00:59
-
00:49
-
00:49
-
00:39
Партнерский контент