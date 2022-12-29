Источник: губернатор хочет видеть главным тренером «Пари НН» Горлова

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин определился с главным кандидатом на должность наставника «Пари Нижний Новгород», сообщает «РБ Спорт».



По информации источника, Никитин видит у руля команды главного тренера «Енисея» Артёма Горлова. Но главные спонсоры клуба не согласны с этим решением. Они считают, что команду должен возглавить более опытный специалист.



Ранее сообщалось, что основными кандидатами на этот пост являются Олег Василенко и Владислав Радимов.



Исполняющим обязанности главного тренера «Пари Нижний Новгород» является Антон Хазов. «Пари Нижний Новгород» завершил первую часть сезона-2022/2023 Российской Премьер-Лиги на 12-м месте в турнирной таблице, набрав 19 очков после 17 проведённых матчей.

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