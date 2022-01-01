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Зеедорф: Лукаку был неправ, когда ушёл в «Челси»

Зеедорф: Лукаку был неправ, когда ушёл в «Челси»
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Бывший голландский футболист Кларенс Зеедорф высказался о нападающем «Интера» Ромелу Лукаку.

«Думаю, что Лукаку был неправ, когда ушёл. Если всё хорошо, зачем идти в «Челси»? Деньги — самый очевидный ответ, но они не всегда должны иметь приоритет: это также одна из причин, по которой сегодня стало меньше топ-игроков. Тем не менее я желаю ему снова обрести магию», — приводит слова Кларенса Зеедорфа La Gazzetta dello Sport.

Ранее Лукаку стал самым подешевевшим игроком 2022 года по версии Transfermarkt. Игрок потерял в стоимости € 45 млн. Текущая стоимость бельгийца составляет € 55 млн.

Кларенс Зеедорф является четырёхкратным победителем Лиги чемпионов. Он выигрывал турнир в составе «Реала», «Аякса» и «Интера».

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