Мартин Дубравка покинул «МЮ»
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Словацкий голкипер Мартин Дубравка покинул «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщается на официальном сайте клуба.
В сентябре 2022 года Дубравка был арендован за € 2,3 млн у «Ньюкасла». «Ньюкасл» отозвал вратаря, и он вернулся в клуб. «Манчестер Юнайтед» поблагодарил голкипера за работу и пожелал всего наилучшего в будущем.
В составе «Манчестер Юнайтед» Мартин Дубравка принял участие в двух матчах Кубка английской лиги. Он помог одержать победу в игре с «Астон Виллой» (4:2) и обыграть «Бёрнли» со счётом 2:0. До прихода в английскую Премьер-лигу Дубравка выступал за «Жилину», «Эсьберг», «Слован Либерец» и пражскую «Спарту».
В нынешнем сезоне «МЮ» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице АПЛ.
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