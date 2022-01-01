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Мартин Дубравка покинул «МЮ»

Мартин Дубравка покинул «МЮ»
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Словацкий голкипер Мартин Дубравка покинул «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

В сентябре 2022 года Дубравка был арендован за € 2,3 млн у «Ньюкасла». «Ньюкасл» отозвал вратаря, и он вернулся в клуб. «Манчестер Юнайтед» поблагодарил голкипера за работу и пожелал всего наилучшего в будущем.

В составе «Манчестер Юнайтед» Мартин Дубравка принял участие в двух матчах Кубка английской лиги. Он помог одержать победу в игре с «Астон Виллой» (4:2) и обыграть «Бёрнли» со счётом 2:0. До прихода в английскую Премьер-лигу Дубравка выступал за «Жилину», «Эсьберг», «Слован Либерец» и пражскую «Спарту».

В нынешнем сезоне «МЮ» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице АПЛ.

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