«Лорьян» на выезде обыграл «Анже», «Нант» был сильнее «Осера»
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Завершился матч французской Лиги 1, в котором «Анже» принимал «Лорьян». Команды встречались на стадионе «Раймон Копа». Финальный свисток арбитра зафиксировал победу гостей со счётом 2:1.
«Лорьян» вышел вперёд на 10-й минуте благодаря голу Абдаллы Сима, которому ассистировал Пьеррик Капелле. На 79-й минуте хозяева сумели отыграться благодаря автоголу всё того же Сима. В концовке матча гости сумели вырвать победу – Ибраима Коне отдал передачу на Энцо Ле Фе, который установил окончательный счёт 2:1 и принёс победу «Лорьяну».
Франция - Лига 1. 17-й тур
01 января 2023, воскресенье. 17:00 МСК
Анже
Анже
Окончен
1 : 2
Лорьян
Лорьян
0:1 Сима – 10' 1:1 Сима – 79' (автогол) 1:2 Ле Фе – 88'
В другом матче игрового дня «Нант» принимал «Осер» и добился победы со счётом 1:0.
Единственный гол на счету Маркуса Коко, голевую передачу на свой счёт записал Игнатиус Ганаго.
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