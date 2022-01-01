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«Лорьян» на выезде обыграл «Анже», «Нант» был сильнее «Осера»

«Лорьян» на выезде обыграл «Анже», «Нант» был сильнее «Осера»
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Завершился матч французской Лиги 1, в котором «Анже» принимал «Лорьян». Команды встречались на стадионе «Раймон Копа». Финальный свисток арбитра зафиксировал победу гостей со счётом 2:1.

«Лорьян» вышел вперёд на 10-й минуте благодаря голу Абдаллы Сима, которому ассистировал Пьеррик Капелле. На 79-й минуте хозяева сумели отыграться благодаря автоголу всё того же Сима. В концовке матча гости сумели вырвать победу – Ибраима Коне отдал передачу на Энцо Ле Фе, который установил окончательный счёт 2:1 и принёс победу «Лорьяну».

Франция - Лига 1. 17-й тур
01 января 2023, воскресенье. 17:00 МСК
Анже
Анже
Окончен
1 : 2
Лорьян
Лорьян
0:1 Сима – 10'   1:1 Сима – 79' (автогол)   1:2 Ле Фе – 88'

В другом матче игрового дня «Нант» принимал «Осер» и добился победы со счётом 1:0.

Единственный гол на счету Маркуса Коко, голевую передачу на свой счёт записал Игнатиус Ганаго.

Франция - Лига 1. 17-й тур
01 января 2023, воскресенье. 17:00 МСК
Нант
Нант
Окончен
1 : 0
Осер
Осер
1:0 Коко – 74'
Комментарии
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