«Лорьян» на выезде обыграл «Анже», «Нант» был сильнее «Осера»

Завершился матч французской Лиги 1, в котором «Анже» принимал «Лорьян». Команды встречались на стадионе «Раймон Копа». Финальный свисток арбитра зафиксировал победу гостей со счётом 2:1.



«Лорьян» вышел вперёд на 10-й минуте благодаря голу Абдаллы Сима, которому ассистировал Пьеррик Капелле. На 79-й минуте хозяева сумели отыграться благодаря автоголу всё того же Сима. В концовке матча гости сумели вырвать победу – Ибраима Коне отдал передачу на Энцо Ле Фе, который установил окончательный счёт 2:1 и принёс победу «Лорьяну».

В другом матче игрового дня «Нант» принимал «Осер» и добился победы со счётом 1:0.



Единственный гол на счету Маркуса Коко, голевую передачу на свой счёт записал Игнатиус Ганаго.