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«Лилль» и «Реймс» поделили очки в матче чемпионата Франции

«Лилль» и «Реймс» поделили очки в матче чемпионата Франции
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Сегодня, 2 января, состоялся матч в рамках 17-го тура чемпионата Франции. Команды играли на стадионе «Пьер-Моруа» в Вильнёв-д'Аске. Противостояние завершилось со счётом 1:1.

На 32-й минуте счёт в игре открыл Джонатан Дэвид. Во втором тайме равенство на табло восстановил Йенс Каюсте. Ему ассистировал Тибо де Смет. «Лилль» располагается на седьмом месте в чемпионате Франции. Команда Паулу Фонсеки набрала 30 очков в 17 играх. «Реймс» занимает 12-ю строчку в Лиге 1. Клуб набрал 21 очко.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Лилля» Реми Кабелла, который ранее выступал за «Краснодар», подвергся краже со взломом в канун Нового года. Чуть более года назад жертвой преступления стал Жонатан Иконе, который на тот момент был игроком «догов».

Франция - Лига 1. 17-й тур
02 января 2023, понедельник. 19:00 МСК
Лилль
Лилль
Окончен
1 : 1
Реймс
Реймс
1:0 Дэвид – 32'   1:1 Каюсте – 79'
Комментарии
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