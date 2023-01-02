«Лилль» и «Реймс» поделили очки в матче чемпионата Франции
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Сегодня, 2 января, состоялся матч в рамках 17-го тура чемпионата Франции. Команды играли на стадионе «Пьер-Моруа» в Вильнёв-д'Аске. Противостояние завершилось со счётом 1:1.
На 32-й минуте счёт в игре открыл Джонатан Дэвид. Во втором тайме равенство на табло восстановил Йенс Каюсте. Ему ассистировал Тибо де Смет. «Лилль» располагается на седьмом месте в чемпионате Франции. Команда Паулу Фонсеки набрала 30 очков в 17 играх. «Реймс» занимает 12-ю строчку в Лиге 1. Клуб набрал 21 очко.
Ранее сообщалось, что полузащитник «Лилля» Реми Кабелла, который ранее выступал за «Краснодар», подвергся краже со взломом в канун Нового года. Чуть более года назад жертвой преступления стал Жонатан Иконе, который на тот момент был игроком «догов».
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