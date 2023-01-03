Евгений Алдонин: в РПЛ нет никакой чемпионской интриги — она возможна только в теории

Бывший полузащитник сборной России Евгений Алдонин считает, что в Российской Премьер-Лиге нет чемпионской интриги.

«В РПЛ нет никакой чемпионской интриги. Она возможна только в теории, но по большому счёту пока никакой интриги не вижу», — сказал Алдонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

До зимней паузы в чемпионате России команды провели 17 матчей. В этих встречах «Зенит» набрал 42 очка и занимает в турнирной таблице первое место. На второй строчке расположился «Спартак» (36), замыкает тройку — «Ростов» (35).

Первые матчи РПЛ весенней части запланированы на начало марта 2023 года. «Зенит» 5 марта должен сыграть с «Пари НН», затем — с «Химками» (12 марта). Обе встречи пройдут на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.