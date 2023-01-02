Лучшее решение «Зенита» с трансфером. Ловрена быстро забудут

Деян Ловрен абсолютно неожиданно ушёл из «Зенита». Ещё пару недель назад гендиректор петербургского клуба Александр Медведев давал понять, что в январе на сборе в Катаре будет обсуждать с хорватом подписание нового контракта, а инсайдеры сообщали о готовности чемпионов России продлить договор с Ловреном до лета 2024-го. Но один из лучших центральных защитников катарского чемпионата мира не вернётся в эту страну с сине-бело-голубыми.

Ловрен красиво попрощался с болельщиками «Зенита», назвав Санкт-Петербург «самым прекрасным городом мира».

«Спасибо за всё, «Зенит». Мне очень понравились два с половиной года, проведённые в самом прекрасном городе мира. В моём сердце навсегда останется множество красивых воспоминаний. Я гордился быть капитаном вашего клуба, мне это нравилось.

Я и моя семья хотим поблагодарить всех, кого мы встретили здесь, всех друзей, которых здесь обрели… Мы никогда вас не забудем. Большое спасибо всем членам клуба, я буду по вам скучать. Моим товарищам по команде и всему тренерскому штабу хочу сказать, что для меня было честью играть и работать вместе с вами. Мы навсегда останемся друзьями. Желаю вам удачи во второй части сезона. Я знаю, что у вас всё получится. Деян», – написал хорват в своих социальных сетях.

Болельщикам «Зенита» тоже есть за что благодарить Ловрена. С хорватом петербургская команда выиграла два чемпионских титула и три Суперкубка. В своих публичных выступлениях Деян не сказал ни одного худого слова о «Зените» и России, более того, остался в РПЛ, когда другие легионеры побежали из нашей страны быстрее Болта. Пусть его мотивация продолжать играть в России была, скорее всего, исключительно финансовой, приятно уже то, что иностранец не сделал нам гадость. Ловрен войдёт в историю «Зенита» как капитан команды.

Но вот вопрос: есть ли у болельщиков «Зенита» чувство разочарования из-за ухода Ловрена и будут ли они вспоминать хорвата через полгода-год или два, как Бранислава Ивановича? Кажется, нет. Деяна брали как раз на замену сербу, однако, получив капитанскую повязку, он, в отличие от Бано, не наиграл на звание зенитовской легенды из числа легионеров. Сильной эмоциональной связи между ним и поклонниками сине-бело-голубых точно нет. Ловрен воспринимался просто как очередной наёмник, крепкий профессионал, который приехал в Россию за последним большим контрактом, хотя сам хорват умеет показать себя зрителю – любит работать перед камерой, не ограничивается стандартными, банальными ответами в интервью.

Разница между Ловреном и Ивановичем не только в том, что сербы вообще ближе русским. Она в восприятии игры двух центральных защитников. От действий хорвата на футбольном поле не было ощущения, что человек вышел «умирать» за «Зенит». Деян не горел игрой, как на ЧМ-2022. Просто отрабатывал свою двухчасовую «смену», как работяга на заводе восьмичасовую. Конечно, тяжело перестраиваться на РПЛ после больших побед в АПЛ и Лиге чемпионов. Но серб-то смог это сделать относительно быстро.

Хорват стал самим собой в «Зените» только перед чемпионатом мира в Катаре, когда, по словам голкипера Михаила Кержакова, находился в лучшей форме за всё время в команде. До этого многие болельщики не без оснований задавались вопросом, почему в основе появляется Ловрен, а не местный воспитанник Дмитрий Чистяков. К сожалению для Чистякова, он сам положил конец этим разговорам кошмарной игрой с «Ахматом». Но удержал бы Деян в 33 года тот уровень, на котором он находился в последнее время? После чемпионата мира у Ловрена, выигравшего всё, что можно, за карьеру, не оставалось бы иной мотивации в «Зените», кроме денег. При этом финансовый «голод» он тоже давно утолил. А новый контракт с петербургским клубом вряд ли подразумевал повышение зарплаты легионера.

Деян Ловрен Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Когда уходит игрок основы, особенно капитан, обычно вспоминаются лучшие моменты с его участием. В случае с Ловреном, закрыв глаза, тоже можно было бы прокрутить в голове яркие эпизоды – например, чудо-удар по воротам «Брюгге» в Лиге чемпионов или гол «Спартаку» в Москве. Тем не менее первым делом память почему-то подбрасывает «косяки» Деяна в «Зените». «Привозы» вроде автогола во встрече с тем же «Спартаком» на «Газпром Арене» или момента с удалением голкипера Даниила Одоевского в Грозном, где Лечи Садулаев улетал от Ловрена как от стоячего. Кстати, Ловрен сильно раздражается, когда ему публично указывают на ошибки. По крайней мере, журналисты.

Пожалеют ли болельщики «Зенита» об уходе Ловрена, зависит от того, кто займёт его место. Всё познаётся в сравнении. Возможности клуба позволяют подписать центрального защитника не менее высокого класса, даже в сегодняшней, непростой для российских клубов ситуации на трансферном рынке. Связка Родригао с Робертом Ренаном выглядела многообещающий, если первый сохранит уровень, на котором играл полгода в «Зените», а второй докажет, что настолько талантлив, как о нём говорят. В конце концов, уход Ловрена – это новый шанс и для Чистякова.

Пожалеет ли Семак о продаже Ловрена? Возможно, чуть больше, чем болельщики. Тренер сделал игрока капитаном, чтобы поддержать уверенность Деяна в том, что он топ для РПЛ (хорват не сомневался в этом). Хотя отношения Семака и Ловрена, наверное, не всегда были идеальными. По слухам, замена Деяна в перерыве решающего гостевого матча с «Мальме» в Лиге чемпионов был связана с тем, что центральный защитник подзабыл: он пока ещё не тренер, а игрок.

Руководство «Зенита», несомненно, сделало выгодный для клуба трансфер, продав 33-летнего футболиста за € 2 млн. Всего за полгода до завершения его контракта. Ловрен – хороший игрок, он заслужил спасибо на прощание от сине-бело-голубых, но это расставание без грусти и печали.