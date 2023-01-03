Бразильский журналист: Неймар был обязан хотя бы пройти мимо гроба Пеле

Бразильский журналист Хосе Луис Датена раскритиковал нападающего «ПСЖ» Неймара за то, что он не прилетел попрощаться с легендарным футболистом Пеле, ушедшим из жизни после продолжительной борьбы с раком. По сообщению UOL, французский клуб не отпустил бразильца.

«Если бы Неймар хотел, чтобы его освободили, он бы пришёл… Неймар вполне мог оказать давление на «ПСЖ», чтобы прилететь сюда. Он уже несколько раз настаивал, чтобы посетить вечеринку, почему бы не надавить, чтобы попрощаться с Пеле? Думаю, что Неймар как бразильский игрок был обязан хотя бы пройти мимо гроба Пеле, чтобы попрощаться.

Они так далеки от народа, поэтому мы уже 20 лет не выигрываем чемпионат мира. Во времена Пеле всё было иначе. Ребята почти ничего не зарабатывали и играли как черти, весело играли в мяч. Сегодня парень развлекается, когда собирается подписать контракт, думая о деньгах. Неймару не мешало бы зайти попрощаться с Пеле, по крайней мере, таково моё мнение», — сказал Датена.

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