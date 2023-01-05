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Кейн превзошёл рекорд Ширера в АПЛ

Кейн превзошёл рекорд Ширера в АПЛ
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Форвард «Тоттенхэма» Гарри Кейн отметился дублем в матче 19-го тура чемпионата Англии с «Кристал Пэлас» (4:0). Игра состоялась вчера, 4 января, на стадионе «Селхерст Парк».

29-летний нападающий достиг отметки в 198 забитых голов в чемпионате Англии. Он сумел побить рекорд рекорд бывшего нападающего «трёх львов» Алана Ширера по количеству голов в турнире за первые 300 встреч.

Ширер забил 196 голов за свои первые 300 игр в АПЛ. Третью строчку в этом списке занимает экс-форвард «Манчестер Юнайтед» Энди Коул — 151.

Также Кейн достиг отметки в 264 гола за «шпор» во всех соревнованиях. Для того, чтобы стать лучшим бомбардиром в истории команды и обойти легендарного форварда Джимми Гривза, Гарри осталось забить три гола.

Чемпион мира по регби «учит» Кейна бить пенальти. Видеоролик:

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